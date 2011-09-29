《热点透视》股市崩盘的可能性高过于出现新一波景气衰退

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撰稿 Martin Hutchinson 编译 张明钧

路透纽约9月28日电---美国股市可能跑在经济情势的前面,这意味着股市崩盘的可能性大过于二度衰退.

有许多种方法可以评量股市估值.其中一个简单作法就是拿股市指数与名义国内生产总值(GDP)做比较.虽然何谓该指数的偏高水准仍不无争议,但从1995年以来的数据进行观察不失为一个好的起点.道琼工业指数.DJI在1995年2月首度升破4,000点关卡,较1987年的峰值上涨近50%,而到了1996年12月美国联邦储备理事会(FED,美联储)前任主席格林斯潘(Alan Greenspan)提出非理性荣景的警告时,又续涨了38%.

若股市市值与美国名义GDP呈现同步成长,则道琼工业指数涨幅应该要有105%,升至8,200点.该点位听来或许偏低,但这只能算是个平实价位.若将1982年8月道指空头市场低点777点换算成现值,则应该是3,600点.

尽管市场近期大跌,指数点位仍远高过上述水准,而当中的原因肯定不是经济前景亮丽,而是超低利率及杠杆操作增加所造成的企业获利虚长.此外,现代的通讯技术也让跨国企业得以受惠于低成本的全球采购.再者,货币供给扩张也让所有资产价格膨涨;圣路易斯联邦储备银行的广义货币指标自1995年以来已经上扬了262%,GDP则是成长105%.

利率终究必须调升,藉以抑制通涨,并避免美国出现低储蓄及资金外流所造成的资本缩减问题.这将导致资金相对于劳工的成本升高,从而让数以百万计的劳工能够重新上岗.利率正常化不必然会导致美国经济衰退,但有可能会放缓新兴市场的成长.

然而货币政策恢复正常将会导致资产泡沫缩小,并导致企业获利下滑.这几乎肯定会造成股市进入大空头,道琼工业指数恐下探3,600点.不论散户或法人都将遍体鳞伤,但那些重新获得工作机会的人们,将会乐见邱吉尔(Winston Churchill)的名言"资本家傲气不再、劳动者更为知足"获得实践.(完)