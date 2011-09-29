〔东京汇市〕欧元小幅上扬,但仍料创下逾一年来最糟季度表现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 德国就纾困基金进行表决前,欧元料维持疲弱
* 月末/季度末资金流动左右欧元走势
* 风险货币弹升,受大宗商品走势带动
* 日本出口商抛汇,但高峰已过
* 贝南克关于通胀的谈话遭到忽视,或许对美元不利
路透东京9月29日电---欧元周四小幅上扬,先前多数风险资产脱离了盘中低点,但欧元仍料创下2010年初以来最差的季度表现,交易商准备好迎接欧元进一步下滑.
欧元兑美元本季已挫跌近7%或0.1美元,受到对希腊纾困前景挥之不去的忧虑,以及欧洲政策官员对于如何应对危机争论不休.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。