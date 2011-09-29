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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 11:53 BJT

〔东京汇市〕欧元小幅上扬,但仍料创下逾一年来最糟季度表现

* 德国就纾困基金进行表决前,欧元料维持疲弱

* 月末/季度末资金流动左右欧元走势

* 风险货币弹升,受大宗商品走势带动

* 日本出口商抛汇,但高峰已过

* 贝南克关于通胀的谈话遭到忽视,或许对美元不利

路透东京9月29日电---欧元周四小幅上扬,先前多数风险资产脱离了盘中低点,但欧元仍料创下2010年初以来最差的季度表现,交易商准备好迎接欧元进一步下滑.

欧元兑美元本季已挫跌近7%或0.1美元,受到对希腊纾困前景挥之不去的忧虑,以及欧洲政策官员对于如何应对危机争论不休.

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