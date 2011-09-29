《欧洲金融焦点》银行家:现在不要碰希腊债券,因其可能进一步减计

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦/法兰克福9月28日电---如果稍早计划的减计370亿欧元(500亿美元)不足以帮助希腊避免走向债务违约,银行家预计希腊债券价值可能进一步减计.
德国总理梅克尔本周暗示,7月达成的第二个国际救援希腊协议的细节可能必须重新讨论.当时的协议得到了银行业者的支持,他们同意与纳税人分担1,090亿欧元的负担.
梅克尔周二表示,欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)必须静待检查小组的结论,方能决定是否重新协商7月时的协议.
但银行家敦促决策者加紧实施上述协议,并在必要时再请民间部门参与,因重新磋商可能耗费时日且存在风险,必然会进一步损害市场信心.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选