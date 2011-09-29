《欧洲金融焦点》银行家:现在不要碰希腊债券,因其可能进一步减计

路透伦敦/法兰克福9月28日电---如果稍早计划的减计370亿欧元(500亿美元)不足以帮助希腊避免走向债务违约,银行家预计希腊债券价值可能进一步减计.

德国总理梅克尔本周暗示,7月达成的第二个国际救援希腊协议的细节可能必须重新讨论.当时的协议得到了银行业者的支持,他们同意与纳税人分担1,090亿欧元的负担.

梅克尔周二表示,欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)必须静待检查小组的结论,方能决定是否重新协商7月时的协议.