〔台湾央行〕共发行458亿台币存单,发行馀额减少232亿

路透台北9月29日电---台湾央行周四表示,今日共发行458亿台币存单.相较存单到期金额690亿,存单发行馀额减少232亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期368亿台币,利率为0.87%;91天期62亿台币,利率为0.93%;182天期28亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行933亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,046.3亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负177亿台币,累计超额准备为797亿,加计前期1%的超额准备为1,992亿台币.(完)