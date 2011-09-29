〔台湾央行〕暂停连五度升息步伐,分析师指年底恢复升息机率不大(更新版)

(新增细节及分析师评论)

* 暂停连五度升息步伐,因全球经济不稳定且通膨降温

* 出口竞争力有转弱趋势,产业面临升级压力

* 分析师估若欧洲债务危机未解,年底恢复升息机率不大

路透台北9月29日电---台湾中央银行周四一如市场预期,维持重贴现率不变,暂停连五度升息步伐.由于全球物价已在第三季到达顶峰,在通膨降温下,市场预料央行第四季仍将继续维持利率不变.

台湾央行在理监事会後表示,全球经济存在不确定性,不利经济成长,且国际经济成长趋缓,通膨降温,因而维持目前政策利率不变.

央行总裁彭淮南也特别强调占GDP(国内生产总值)七成的出口竞争力有转弱趋势.对中国与日本的出口低于平均水平,且出口不如韩国与新加坡,应该要注意,"我们发现中国进口项目有不少是台湾没有的,产业应该升级."

对于央行的利率决议,永丰金证券总经分析师陈若昕认为,台湾通膨和缓,且今年出口呈现旺季不旺的情形,加上欧债疑虑未消,市场不确定因素多,预料第四季央行将继续维持利率不变.

汇丰大中华区经济分析师DONNA KWOK更预期,在全球经济不确定性将延续下,台湾央行到明年第二季都将暂停升息.

台湾央行自去年第二季起开始升息至今年第二季,共已连续五度升息,每次升息幅度均为0.125个百分点.目前重贴现率位在1.875%.

根据先前路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让央行有空间暂停升息步伐. [ID:nCN1989479]

**未来经济前景保守看待**

"今天的决定并不意外,跟进了其他亚洲央行.这显示在低通膨的背後,台湾出口前景对于央行的货币政策立场占有一定的影响力."ANZ澳纽银行高级经济师杨宇霆称.

杨宇霆并指出,8月外销订单较上月呈现衰退2.3%,意味着全球对台湾产品的需求转疲.如果全球不确定性与市场波动延续不散,央行在第四季将持续采取观望且温和的策略.

台湾主计处最新估计下修了今年的经济成长率和通膨率,显示对未来经济前景保守看待.

根据主计处的估计,2011年GDP成长率预测值为4.81%,明年经济成长率预估再放缓为4.58%.而通膨率则由今年的1.59%降至明年的1.21%.

欧洲的债务问题正试图迈向解决之路.但欧债危机已造成金融机构,实体经济和社会的受创,二次衰退的可能性仍在,令金融市场大幅下挫.

美国的情况也不算乐观.目前消费者信心指数保持在两年半低点附近,预示未来几个月消费者支出料将疲弱.[ID:nnCN1991313]美元走势则因全球经济忧虑加深而走高,美元指数.DXY仍处高位.

至于全球将希望焦点寄放的中国,实际上能做的也只有确保自身的经济增长平稳,而这肯定不足以提振全球经济.[ID:nCN1984957]北京已经预计明年经济将会放缓,本月稍早一位政府官员承认,2012年中国经济增速可能会10年来首次降至9%以下.(完)

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