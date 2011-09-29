《外汇动态》欧元/美元跳升至1.36美元上方,投资人风险偏好改善

0357GMT--欧元/美元跳升至1.36美元上方,上涨0.5%至盘中高位1.3613美元,亚股和大宗商品反弹脱离日内低位.现货金XAU=和S&P期货SPc1在历经昨日的抛盘之後因投资人逢低买进回到平盘以上.