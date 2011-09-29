〔韩国个股〕三星电子指明年半导体市场将呈现低成长率(更新版)

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路透台北9月29日电---韩国三星电子(005930.KS)周四表示,明年半导体市场将呈现低成长率,因全球景气不确性太大.

三星电子装置解决方案事业社长权五铉是在台北一场记者会表示,智慧型手机及行动装置产品或许能维持相对好的表现,但整体来看晶片市场成长不会太高.

主管半导体及面板业务的权五铉并指出,该公司在将晶片制造由平面整合转向立体整合的3D IC技术方面,已经准备好,但还待市况转好再推出,预期在2-3年可以上市.

在全球记忆体晶片市场领先的三星,在2005年也切入晶圆代工业务,与台积电(2330.TW)及联电(2303.TW)竞争.对于近来台积电正与三星抢食苹果APPL.O的处理器业务,权五铉不愿意回应.

而由于面板市场持续低迷,三星面板业务陷入亏损,近期市场传出三星可能将其与三星SDI(006400.KS)合资的

AMOLED公司--Samsung Mobile Display全数股权并入,权五铉对此提问,则是回应"我没有听说这样的计划".(完)

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