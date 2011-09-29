〔台湾个股〕鸿海拟在未来几年内斥资数十亿美元在中国南部进行投资

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透中国广州9月29日电---鸿海董事长郭台铭周四对路透表示,计划在中国南部投资数十亿美元以提振其高科技制造产能,尽管全球经济大环境黯淡.
"我将在广州进行大投资,几年内我们将投资数十亿美元于新高科技显示器和精密机械及材料科学,"郭台铭在广州的投资人会议场边对路透表示.
"我们希望藉由发展高科技、环保节能企业来改变(广东的)经济结构."(完)
--编译 戴素萍;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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