版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 14:12 BJT

〔台湾个股〕鸿海拟在未来几年内斥资数十亿美元在中国南部进行投资

路透中国广州9月29日电---鸿海董事长郭台铭周四对路透表示,计划在中国南部投资数十亿美元以提振其高科技制造产能,尽管全球经济大环境黯淡.

"我将在广州进行大投资,几年内我们将投资数十亿美元于新高科技显示器和精密机械及材料科学,"郭台铭在广州的投资人会议场边对路透表示.

"我们希望藉由发展高科技、环保节能企业来改变(广东的)经济结构."(完)

--编译 戴素萍;审校 蔡美珍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐