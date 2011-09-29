〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元小升,关注德国投票结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月29日电---澳元和新西兰元兑美元周四盘整,空头回补、股市走强及欧元上涨提供支撑,但在德国重要投票前人气依旧脆弱.
澳元兑美元AUD=D4小升至0.9801,纽约市场尾盘报0.9782,隔夜市场曾触及0.9956的高位.欧元买盘及亚股回升推动澳元上涨.
韩股.KS11在盘初下跌1%後大涨2.2%,日股日经指数.N225则持平.
交易员并指出,市场在淡静交投中出现一些空头回补买盘.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。