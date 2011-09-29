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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 13:39 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元小升,关注德国投票结果

路透惠灵顿/悉尼9月29日电---澳元和新西兰元兑美元周四盘整,空头回补、股市走强及欧元上涨提供支撑,但在德国重要投票前人气依旧脆弱.

澳元兑美元AUD=D4小升至0.9801,纽约市场尾盘报0.9782,隔夜市场曾触及0.9956的高位.欧元买盘及亚股回升推动澳元上涨.

韩股.KS11在盘初下跌1%後大涨2.2%,日股日经指数.N225则持平.

交易员并指出,市场在淡静交投中出现一些空头回补买盘.

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