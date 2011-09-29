〔台湾债市〕主要殖利率收高,等待央行理监事会议结论

路透台北9月29日电---台湾债市主要殖利率周四收高,受昨晚美债价格下跌与台股上扬的打击.此外,交易商观望下午央行理监事会议的结论,使得成交量较上日明显萎缩.

交易商普遍认为,如无意外,今日央行料将宣布停止升息,大家也会在理监事会议後的声明稿中找寻对经济前景预期的蛛丝马迹,以做为多空操作的判断依据.

"下午要开会了,玩的人很少."一位证券商交易员表示.

另一寿险业交易员也指出,近期债市殖利率都已反映不升息的利多."接下来就等央行总裁讲话了."

根据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,重贴现率将维持在1.875%不变.不过仍然有三位分析师认为,台湾央行本次仍将维持温和的升息步伐,以令利率正常化.[ID:nCT0477027]

台湾股市周四连续第三天收高,在中国下周长假需求增长可期下,消费类股领军上扬.加权股价指数.TWII收高0.5%,或35.63点,成为7,182.61点,盘初则一度跌逾1%.

美国公债价格周三下滑,因美国经济数据不算太低迷,且投资人对欧洲将采取果断措施应对债务危机的希望限制了需求,不过午後股市大跌令公债跌幅缩窄.指标10年期公债US10YT=RR跌10/32,收益率报2.01%,稍早高见2.07%,为一周半最高.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO -0.83 0.9917 0.9917-1.0150 31.5

10 100/9 A00109=TWO +1.90 1.3000 1.2734-1.3140 210.0

20 100/7 A00107=TWO +0.27 1.7277 1.7277-1.7300 2.5

若央行一如预期宣布不升息,交易商会解读为利多出尽.且因明日就要交割10年券100/9,债市短期内恐将陷于整理,待筹码沉淀後再视国际金融局势的变化决定走向.

"筹码一下子多出350亿台币,需要时间整理."一票券商交易员说.

另一寿险业交易员则称,虽然100/9交割後可能还会有卖压出笼,但殖利率弹升可望吸引实质买盘接手.

"利率应该还是会在低档盘整,交易商此时只能短打."她说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7277

10 100/5 A00105=TWO 1.3450

5 100/6 A00106=TWO 0.9950

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)