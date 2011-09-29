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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 13:54 BJT

〔台湾股市〕收高35.63点,消费类股领军上扬

路透台北9月29日电---台湾股市周四连续第三天收高,在中国下周长假需求增长可期下,消费类股领军上扬.

分析师表示,继近期全球市场卖压涌现後,市场人气有所好转,投资人在中国长假前转而聚焦百货及观光类股.

加权股价指数.TWII收高0.5%,或35.63点,成为7,182.61点,盘初则一度跌逾1%.

观光类股.THOI及百货贸易类股.TDEI分别上涨2.66%及1.54%.

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