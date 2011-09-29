〔台湾股市〕收高35.63点,消费类股领军上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月29日电---台湾股市周四连续第三天收高,在中国下周长假需求增长可期下,消费类股领军上扬.
分析师表示,继近期全球市场卖压涌现後,市场人气有所好转,投资人在中国长假前转而聚焦百货及观光类股.
加权股价指数.TWII收高0.5%,或35.63点,成为7,182.61点,盘初则一度跌逾1%.
观光类股.THOI及百货贸易类股.TDEI分别上涨2.66%及1.54%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。