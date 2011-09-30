〔台湾央行〕暂停升息後维持三种天期存单利率不变,30天期仍在0.87%

路透台北9月30日电---在台湾央行上日宣布暂停升息後,周五维持三种天期存单利率不变.各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日如预期宣布暂停升息,维持指标重贴现率于1.875%不变.而央行总裁彭淮南同时指出,流动性仍充足,将会持续发行长天期存单.[ID:nCT0478595]

台湾央行第二季时升息半码(0.125个百分点),重贴现率升至1.875%.随後调高三种天期存单利率各6、7、8个基点.

今日央行存单到期1,384.5亿台币.央行上日共发行458亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为218亿台币,累计超额准备为1,015亿台币,加计前期1%的超额准备为2,210亿台币.(完)