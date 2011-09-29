〔台湾汇市〕台币兑美元收跌3分,受国际美元及台股震荡牵引

路透台北9月29日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌3分.国际美元走强及台股走跌,拖累台币开低,但市场缺乏消息面刺激,加上月底出口商抛汇需求渐浮现,令台币收敛跌幅,并停留在上日区间内震荡.

汇银人士指出,尽管台股终场由黑翻红,并连续三天收高,但外资在台股买超金额并不大.在台北汇市中,外资汇入汇出皆见,且双方交易量缩.市场静待德国将就欧元区救援计划关键投票结果,以寻求进一步方向.

"市场不放心做多非美货币,但能做空的幅度也有限,"一位本地银行人士称.

他们表示,台币汇价近期仍视亚币兑美元走势为主要指标,若亚币趋软不排除台币再度走贬,并先往前次波段低位30.67元测试.惟台币汇价逢低,仍会吸引出口商的卖盘出现,将对台币构成支撑.

台湾中央银行今日一如市场预期决议,维持重贴现率不变,主因全球经济存在不确定性,不利经济成长,且通膨预期舒缓.另外,台湾央行总裁彭淮南并于会後表示,台币汇价将由市场决定.[nCT0478459]交易员称,结果一如预期,料对明日台币汇价影响不大.

他们预估,台币明日交易区间先看30.40-30.65元.

台湾加权指数.TWII今日收盘上涨0.50%至7,182.61点;外资及陆资在台股买超20.32亿台币,已连续三日买超,上交易日为买超53.32亿.[ID:nCT0478667]

东京汇市中,欧元EUR=周四受空头回补买盘推动上涨,交投震荡且为大宗商品走势所推动,此前风险资产弹离日低.但欧元仍料创下2010年初以来最差的季度表现,交易商准备好迎接欧元进一步下滑.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.440 30.410 30.320-30.600 30.562 7.64 9.73

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元太外汇经纪公司 30.409 30.400 30.409-30.520 30.500 3.77 4.88

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美元/台币六个月期 -0.240/-0.205 -0.290/-0.255

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