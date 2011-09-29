〔澳洲股市〕收跌,关注德国就欧元区纾困基金举行投票的结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月29日电---澳洲股市周四下跌0.8%,脱离日低,距离德国投票表决欧元区纾困基金扩大案几小时前,投资人进行避险操作.
德国国会的投票结果将在0900GMT过後揭晓.
据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌31.2点至4,008.3.周三和周二分别上涨0.9%和3.6%.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。