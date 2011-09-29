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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 14:35 BJT

〔澳洲股市〕收跌,关注德国就欧元区纾困基金举行投票的结果

路透9月29日电---澳洲股市周四下跌0.8%,脱离日低,距离德国投票表决欧元区纾困基金扩大案几小时前,投资人进行避险操作.

德国国会的投票结果将在0900GMT过後揭晓.

据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌31.2点至4,008.3.周三和周二分别上涨0.9%和3.6%.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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