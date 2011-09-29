〔台湾经济〕行政院主计处指今年经济成长率4.81%再度下修机率大--中央社

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月29日电---台湾中央社周四报导,行政院主计处指今年经济成长率自4.81%再度下修的机率大,因国际经济情势不佳.
中央社称,立法院财政委员会今天邀请主计处及审计部进行业务报告.主计长石素梅在接受立法委员质询时称,今年全年经济成长率"有下修可能",且"下修机率大".
石素梅表示,观察近期经济指标,包括进出口数字、外销接单状况,第三季力道较原先预估差,但全年经济成长率还是要看未来几个月的国际情势.
主计处在8月中将今年经济成长率自5.01%下修至4.81%.明年经济成长率预估再放缓为4.58%.而通膨率则由今年的1.59%降至明年的1.21%.[ID:nCT0473197](完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。