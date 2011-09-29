〔台湾经济〕行政院主计处指今年经济成长率4.81%再度下修机率大--中央社

路透台北9月29日电---台湾中央社周四报导,行政院主计处指今年经济成长率自4.81%再度下修的机率大,因国际经济情势不佳.

中央社称,立法院财政委员会今天邀请主计处及审计部进行业务报告.主计长石素梅在接受立法委员质询时称,今年全年经济成长率"有下修可能",且"下修机率大".

石素梅表示,观察近期经济指标,包括进出口数字、外销接单状况,第三季力道较原先预估差,但全年经济成长率还是要看未来几个月的国际情势.

主计处在8月中将今年经济成长率自5.01%下修至4.81%.明年经济成长率预估再放缓为4.58%.而通膨率则由今年的1.59%降至明年的1.21%.[ID:nCT0473197](完)