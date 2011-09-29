〔台湾货币市场〕短钱匮乏令短率趋升,拆借无门且票券商压力沉重

* 税款缴库且月底暨季底企业走钱

* 利率已难坚持,但仍拆借无门

* 短票利率拉升至高于央行30天期存单

记者 张雅菁

路透台北9月29日电---台湾银行间短期利率周四趋升,税款缴库以及月底暨季底企业走钱,再加以上银行间回补准备金部位的保守调度,令市场上短钱供给更显匮乏,短率居高不下,短票甚至出现高于央行30天期存单利率水准.

市场人士指出,市场延续昨日紧俏情况,票券商压力沉重,即使再拉高短票利率但还是得四处求援.而银行间也苦于拆借无门,利率已到"随人开价"的窘境,但还是找不到钱.

"今天很紧...,利率已经不是问题,在这种时候还能做什麽,但前题是要有钱可以拆给我们,"一公股银行人士称.

对于明日市况,多数资金调度人士不表乐观,明日是季底最後一天,部份银行内规无法拆出跨月资金,加以营业税暂缴截止以及公债交割的紧缩因素,暂时还是保守以对.

另一影响关键则在于央行于今日宣布最新利率决议後,明日开始在公开市场操作上会有何变化,市场更关心未来是否每月续发一年期央行存单.

本地时间15:16,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.415%,上日在0.394%;区间为0.295-0.820%,同上日.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.850%,亦同上日.央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率则持续在0.388%.

根据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让中央银行有空间暂停升息步伐.果若成真,将使先前已连续五度的升息循环暂停,重贴现率暂时停泊在1.875%的两年以来高位.[ID:nCT0477027]

**短票利率拉高求售**

在买气急冻下,金融同业间承作的30天期内短票主要利率再度攀升至0.87-0.88%,上日在0.87%.

票券商人士指出,因为今日有馀力买票的银行已不多,且将利率直接往上拉高至0.88%,高于央行30天期存单利率0.87%;但部份续作的单子则是还成交在0.87%.而欲藉由拆款补齐缺口,也顶多只能拆到隔夜资金.

另一票券资金调度人士指出,对于明日情况并不乐观,至于下周一提存期底,虽然全面性转松的可能性低,但预期"至少不会在火头上".

央行存单到期金额为690亿,发行金额尚待稍晚公布.[TW/MMTCN]

明日央行存单到期1,384.50亿台币,紧缩因子则为350亿台币公债交割,以及总计预估约500亿台币的营业税暂缴截止;而下周一提存期最後一天则有2,783.5亿央行存单到期挹注.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负177亿台币,累计超额准备为797亿台币,加计前期1%的超额准备为1,992亿台币.

**公债RP利率持于高位**

债市同业附买回(RP)利率持于高位.由于季底和缴税效应发酵,投信和寿险业走钱明显,场上资金情势紧张,令利率区间高档成交比重偏多.

资金调度人士表示,寿险资金持续流出,丝毫不见回补迹象,加上接近尾盘时,投信的申购款流入大减,且承作天期只有1天,对舒缓资金调度帮助有限.明日还有350亿台币的十年期公债发行,预料明日资金状况紧俏依旧.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.70%,同于上日. (完)