〔英国金融〕全球颓势料持续,应考虑更多宽松政策--央行首席经济学家

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月29日电---英国央行首席经济学家戴尔(Spencer Dale)接受报纸专访时说,全球经济疲弱持续的状况似乎超出最初的想像.如果情况再恶化下去,英国央行可能必需考虑更多的刺激政策.
戴尔在Daily Mail周四刊出的专访中说,英国主要贸易夥伴国经济成长放缓,使英国出口业者的信心受到打击.
"夏季时我们以为那最多是暂时的经济疲软期,不过现在看起来会持续更长一段时间,"戴尔说.
戴尔在8月时放弃了升息主张,因经济成长前景出现"重大改变".他在专访中说,发展势头已经转向放松货币政策.
"如果情况持续恶化,我们可能得考虑更加放松货币,"他说.
目前外界普遍预期,英国央行很快会出台新一轮的量化宽松,许多分析师认为央行下周会再次执行资产购买计画.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选