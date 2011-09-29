〔英国金融〕全球颓势料持续,应考虑更多宽松政策--央行首席经济学家

路透伦敦9月29日电---英国央行首席经济学家戴尔(Spencer Dale)接受报纸专访时说,全球经济疲弱持续的状况似乎超出最初的想像.如果情况再恶化下去,英国央行可能必需考虑更多的刺激政策.

戴尔在Daily Mail周四刊出的专访中说,英国主要贸易夥伴国经济成长放缓,使英国出口业者的信心受到打击.

"夏季时我们以为那最多是暂时的经济疲软期,不过现在看起来会持续更长一段时间,"戴尔说.

戴尔在8月时放弃了升息主张,因经济成长前景出现"重大改变".他在专访中说,发展势头已经转向放松货币政策.

"如果情况持续恶化,我们可能得考虑更加放松货币,"他说.

目前外界普遍预期,英国央行很快会出台新一轮的量化宽松,许多分析师认为央行下周会再次执行资产购买计画.(完)