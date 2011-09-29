《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月29日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元/美元已略微走高,我们依然认为其修正性反弹走势相当挣扎.我们猜测本轮上修即将结束,但不排除其升向1.3732(5月起跌势的23.6%回档位),甚或上探1.3815的可能性.短线重要阻力位料在9月中旬高位1.3937.

倘若失守1.3515的日内支撑位,应足以预示其将进一步下挫.除了我们预料将很快结束的修正性回弹以外,欧元/美元或将再度下探1.3428/1.3360水平.我们依旧看跌,跌破1.3360将预示欧元/美元会再度跌向2010年低点1.2860.长期目标位在1.20.

美元/日圆:美元/日圆继续试探76.29/75.94的支撑位.初步上涨目标位在55日移动均线切入位77.27,下一个上涨目标位在7月中旬低位78.45,以及五个月下跌趋势77.95和5月低位79.57,预料美元/日圆难以突破79.57水平.重要阻力位依然是2007-2011年下跌趋势线80.80.

倘若跌破75.94,则将下看75.00,并可能下探2008-2011年支撑线73.64水平.

美元/瑞郎:美元/瑞郎上日持稳,近期处于向下修正走势,并已回落跌向初步支撑位9月12日高点0.8927瑞郎,美元迄今守稳该水平,本轮回跌走势或将结束.但不排除其深度回调跌至0.8646/10,即上周低位和近期费波纳奇回档位;但若站在该水平上方,则美元/瑞郎有望进一步走高.

倘若升越0.9185,则下一个上涨目标位在0.9340/0.9400(2011年3月高位和双重费波纳奇回档位).技术指标依然看涨,美元/瑞郎行将进一步上扬.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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