〔新闻稿〕台湾中央银行理监事联席会议决议

(以下为台湾中央银行9月29日召开的第三季全体理监事联席会议决议新闻稿)

一、本日本行理事会决议：

本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。

二、上述决议，主要考量因素如下：

（一）由于欧洲主权债务问题延宕未决，加以美国财政整合的政治僵局、房地产市场疲弱及失业率偏高等问题，冲击投资及消费者信心，引发国际金融市场震盪。在「经济成长疲软」及「金融情势恶化」交互影响下，全球经济金融不确定性升高。近期国际预测机构陆续下修今、明两年全球经济成长率预测值。

物价方面，由于国际原油及部分商品价格已自高点回跌，预期第4季起，全球通膨降温。

（二）国内经济上半年表现良好，经济成长率为5.58％。年中以来，因外需减弱，出口、外销订单及工业生产成长趋缓，民间投资亦趋保守。随主要贸易伙伴景气趋缓，行政院主计处预测下半年经济成长率将降至4.11％（全年下修为4.81％）；明（101）年则为4.58％。由于季节性因素影响，近月失业率略升，惟就业人数持续增加。

（三）由于国际原油等商品行情回跌，输入性物价上涨压力渐缓，国内通膨及通膨预期降温，本年8月消费者物价指数（CPI）年增率为1.34％；主计处8月下修下半年CPI年增率预测值为1.75％（全年下修为1.59％），明年为1.21％。与其他国家比较，国内物价涨幅温和（详附件）。

（四）随本行5度调升政策利率，银行业隔夜拆款利率缓和上升。为加强吸收中长期流动性，本行续发长天期定存单，8月份银行净超额准备已降至99亿元；银行授信增加，1至8月平均M2年增率为6.01％，维持在目标区内（2.5％~6.5％），有助于物价稳定。

经考量上述因素，鑑于全球经济存在诸多不确定性，不利国内经济成长，在通膨预期舒缓情况下，本行理事会认为维持目前政策利率，有助于整体经济金融稳健发展。未来本行将持续密切观察国内外经济金融情势，执行妥适的货币政策，以稳定物价，并协助经济成长。

三、本行前次理事会以来，银行不动产授信过度集中情况持续改善，房地产市场交易逐渐降温。本行理事会认为，本行及政府相关部会执行「健全房屋市场方案」，成效逐渐显现，有助房市健全发展。

四、新台币汇率制度系采管理浮动汇率，原则上由外汇市场供需决定，惟若有不规则因素（如短期资金大量进出）及季节因素，导致汇率过度波动（系指双向的波动）与失序变化，不利经济与金融稳定时，本行将维持外汇市场秩序。(完)

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