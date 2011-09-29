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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 18:01 BJT

〔亚洲橡胶〕9月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月29日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 293.5 12 -- --

11月 294.9 85 300.7 8

12月 296.6 205 302.9 35

1月 299.4 688 305.1 106

2月 300.6 4477 305.9 275

3月 301.5 8798 306.9 942

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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