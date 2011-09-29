(重温稿)〔台湾货币市场〕短钱匮乏令短率趋升,央行暂停升息後将续发长天期存单

* 央行暂停升息,将续发长天期存单

* 税款缴库且月底暨季底企业走钱

* 利率已难坚持,但仍拆借无门

* 短票利率拉升至高于央行30天期存单

记者 张雅菁

路透台北9月29日电---台湾银行间短期利率周四趋升,税款缴库以及月底暨季底企业走钱,再加以上银行间回补准备金部位的保守调度,令市场上短钱供给更显匮乏,短率居高不下,短票甚至出现高于央行30天期存单利率水准.

今日重头戏--央行理监事会议在傍晚时宣布暂停升息,维持指标重贴现率于1.875%不变.而央行总裁彭淮南同时指出,流动性仍充足,将会持续发行长天期存单.

此外央行提及本国银行超额准备已被冲销,剩下的超额准备都是外商银行的,市场人士将持续观察央行在每日公开市场操作上的价与量会有何变化.

对于今日市况,他们指出,市场延续昨日紧俏情况,票券商压力沉重,即使再拉高短票利率但还是得四处求援.而银行间也苦于拆借无门,利率已到"随人开价"的窘境,但还是找不到钱.

"今天很紧...,利率已经不是问题,在这种时候还能做什麽,但前题是要有钱可以拆给我们,"一公股银行人士称.

对于明日市况,多数资金调度人士不表乐观,明日是季底最後一天,部份银行内规无法拆出跨月资金,加以营业税暂缴截止以及公债交割的紧缩因素,暂时还是保守以对.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.394%,同上日;区间为0.295-0.820%,亦同上日.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.850%,亦同上日.央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率则持续在0.388%.

**短票利率拉高求售**

在买气急冻下,金融同业间承作的30天期内短票主要利率再度攀升至0.87-0.88%,上日在0.87%.

票券商人士指出,因为今日有馀力买票的银行已不多,且将利率直接往上拉高至0.88%,高于央行30天期存单利率0.87%;但部份续作的单子则是还成交在0.87%.而欲藉由拆款补齐缺口,也顶多只能拆到隔夜资金.

另一票券资金调度人士指出,对于明日情况并不乐观,至于下周一提存期底,虽然全面性转松的可能性低,但预期"至少不会在火头上".

央行今日发行458亿台币存单.相较存单到期金额690亿,存单发行馀额减少232亿.[TW/MMTCN]

明日央行存单到期1,384.50亿台币,紧缩因子则为350亿台币公债交割,以及总计预估约500亿台币的营业税暂缴截止;而下周一提存期最後一天则有2,783.5亿央行存单到期挹注.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为218亿台币,累计超额准备为1,015亿台币,加计前期1%的超额准备为2,210亿台币.

**公债RP利率持于高位**

债市同业附买回(RP)利率持于高位.由于季底和缴税效应发酵,投信和寿险业走钱明显,场上资金情势紧张,令利率区间高档成交比重偏多.

资金调度人士表示,寿险资金持续流出,丝毫不见回补迹象,加上接近尾盘时,投信的申购款流入大减,且承作天期只有1天,对舒缓资金调度帮助有限.明日还有350亿台币的十年期公债发行,预料明日资金状况紧俏依旧.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.70%,同于上日. (完)