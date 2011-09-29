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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 18:15 BJT

〔台湾债市〕100/6期借券成交51亿台币,加权平均利率0.7505%

路透台北9月29日电---台湾柜台买卖中心公布,周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:

期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易馀额 (上日馀额)

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100/6 51 0.7700 0.6100 0.7505 106.0 (98.5)

注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,且无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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