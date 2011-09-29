〔台湾金融〕金管会称今年度本地银行压力测试结果全数过关

路透台北9月29日电---台湾金融监督管理委员会周四表示,今年度36家本地银行压力测试结果全数过关.显示银行体系具备适足的资本结构,但也要求适度提高放款损失准备提列,以充足损失准备及承担风险能力.

金管会在新闻稿中称,依据压力测试结果,在轻微情境下,银行的平均资本适足率及第一类资本适足率分别为11.10%及8.43%;在较严重情境下,平均资本适足率及第一类资本适足率则分别为9.65%及6.99%,测试结果显示银行在压力情境下的资本适足比率,仍高于法定最低标准(法定最低资本足率为8%;第一类资本适足率为4%).

至于个别银行部分,金管会称,透过资本强化及资产调整配置,各银行于压力情境下资本适足率亦均已符合法定最低标准.

金管会表示,为使银行能逐步发展较为精进的测试方法,本次未统一设定压力情境,且本次压力情境相关参数估计,如损失率及违约损失率,各银行可依据其内部授信管理或资料库适足性等因素,选择其适用的方法.

金管会称,截至2011年6月底止,本地银行平均资本适足率为11.74%,平均第一类资本适足率为8.96%;截至8月底止,逾期放款比率为0.47%,备抵呆帐占逾期放款覆盖率为210.06%,显示目前银行体系具备适足的资本结构.(完)