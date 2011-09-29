《欧洲政经焦点》德国投票通过EFSF扩权方案,金融危机暂时解除

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 德国国会支持更为强大的欧洲金融稳定机构(EFSF),总理梅克尔保有多数优势
* 目前论战转向如何杠杆运用纾困基金来保护各国及银行
* 希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)将在巴黎召开债务会谈
* 西班牙搁置国营彩券事业首次公开发行(IPO),意大利10年期公债收益率触及记录新高
记者 Stephen Brown/Madeline Chambers
路透柏林9月29日电---德国国会周四批准更为强大的欧洲金融稳定机构(EFSF)提案,让欧洲走向危机边缘的脚步往回撤.
但如今欧元区面临更大的挑战.金融市场目前正预期希腊可能违约,并要求更为深远的措施以避免从雅典展开的危机扩散至欧洲及银行业者.
德国下议院以压倒性的比数通过4,400亿欧元EFSF基金扩权,使之可以进行预防性的放贷,协助银行业者重组资本,并可在次级市场买进陷入困境国家的公债.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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