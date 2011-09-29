《欧洲政经焦点》德国投票通过EFSF扩权方案,金融危机暂时解除

* 德国国会支持更为强大的欧洲金融稳定机构(EFSF),总理梅克尔保有多数优势

* 目前论战转向如何杠杆运用纾困基金来保护各国及银行

* 希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)将在巴黎召开债务会谈

* 西班牙搁置国营彩券事业首次公开发行(IPO),意大利10年期公债收益率触及记录新高

记者 Stephen Brown/Madeline Chambers

路透柏林9月29日电---德国国会周四批准更为强大的欧洲金融稳定机构(EFSF)提案,让欧洲走向危机边缘的脚步往回撤.

但如今欧元区面临更大的挑战.金融市场目前正预期希腊可能违约,并要求更为深远的措施以避免从雅典展开的危机扩散至欧洲及银行业者.