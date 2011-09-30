美国与加拿大经济指标预测--9月30日-10月7日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月26日当周-------------------------------
9月30日(五)
1230 美国个人所得 8月 +0.1% +0.3%
个人支出 +0.2% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.5%
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 55.5 56.5
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 57.8 57.8
现况指数 74.5 74.5
预期指数 47.0 47.0
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月23日当周 -- 122.2
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 8月 -- +2.4%
----------------------------------10月3日当周-------------------------------
10月3日(一)
1400 美国建筑支出 8月 -0.3% -1.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.5 50.6
-- 美国国内乘用车销量年率(万辆) 9月 410 406
卡车销量年率(万辆) 545 547
汽车总销量年率(万辆) 1,220 1,210
10月4日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月1日当周 -- -0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月1日当周 -- +4.2%
1400 美国工厂订单 8月 +0.1% +2.4%
耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -0.1%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%
10月5日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月30日当周 -- 767.9
再融资指数 -- 4,239.6
1130 美国Challenger企业计划裁员数量(个) 9月 -- 51,114
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加8.0 增加9.1
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 53.0 53.3
10月6日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 -- 39.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.7
续请失业金人数(万人) 9月24日当周 -- 372.9
1230 加拿大建筑许可 8月 -- -0.6%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 57.6
(经季节调整) -- 56.4
10月7日(五)
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 9月 增加7.3 持平
制造业就业岗位变动(万个) 持平 减少0.3
民间产业就业岗位变动(万个) 增加10.1 增加1.7
失业率 9.1% 9.1%
平均时薪 +0.2% -0.1%
每周平均工时(小时) 34.2 34.2
1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.6% +0.8%
趸售销售 -- 持平
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月30日当周 -- --
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加79.5 增加119.7 (完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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