《巴西投资焦点》鸿海集团在巴西设厂生产iPad的谈判遇阻--消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 鸿海集团在巴西生产iPad的谈判停滞
* 问题出在税制、缺乏合适劳工及技术
* 暗示巴西难以达成2011年的高成长预估
记者 Brian Winter 编译 张明钧/王冠中
路透圣保罗9月29日电---台湾制造商鸿海集团在巴西投资120亿美元生产iPad的消息曾经喧嚣一时,但多位政府消息人士向路透表示,该投资计画实现的可能性令人存疑,因有关税负减免的谈判停滞,且巴西面临技术工人缺乏等深层结构性问题.
在巴西生产苹果(AAPL.O)iPad的提案,原先是在4月总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)到中国进行国是访问时宣布.多位高阶官员均盛赞此举表明巴西与亚洲的经济联系日益紧密,同时也证明了随着巴西经济成长,其也朝向高附加价值的制造业产业链推进.
然而"巴西制iPad"的构想立刻在当地引发质疑,因当地的制造业多年来苦于高税务负担、货币过度升值、以及教育落後和就业市场紧俏造成缺乏合适工人等问题.
不愿具名的官员指出,原本开始投产的日程是设定在7月,之後则是延至11月,但目前这个计画是否能够成功推动都不无疑问,至少从原先所规画的形式来看是如此.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选