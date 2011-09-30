《巴西投资焦点》鸿海集团在巴西设厂生产iPad的谈判遇阻--消息人士

* 鸿海集团在巴西生产iPad的谈判停滞

* 问题出在税制、缺乏合适劳工及技术

* 暗示巴西难以达成2011年的高成长预估

记者 Brian Winter 编译 张明钧/王冠中

路透圣保罗9月29日电---台湾制造商鸿海集团在巴西投资120亿美元生产iPad的消息曾经喧嚣一时,但多位政府消息人士向路透表示,该投资计画实现的可能性令人存疑,因有关税负减免的谈判停滞,且巴西面临技术工人缺乏等深层结构性问题.

在巴西生产苹果(AAPL.O)iPad的提案,原先是在4月总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)到中国进行国是访问时宣布.多位高阶官员均盛赞此举表明巴西与亚洲的经济联系日益紧密,同时也证明了随着巴西经济成长,其也朝向高附加价值的制造业产业链推进.

然而"巴西制iPad"的构想立刻在当地引发质疑,因当地的制造业多年来苦于高税务负担、货币过度升值、以及教育落後和就业市场紧俏造成缺乏合适工人等问题.