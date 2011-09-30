〔金砖国家〕9月29日股汇市收盘纵览

路透9月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月29日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.38%,报894.48点.

中国股市:中国股市沪综指收挫1.1%再创近15个月新低.尽管金融和地产股勉力护盘,但绝大多数板块普跌仍拖累大盘反复下行.分析师表示,国庆节前大盘资金面依然匮乏,市场气氛谨慎,後市料继续保持弱势.沪综指.SSEC收报2,365.343点,跌26.719点,或1.12%,A股成交额569亿元人民币.上证180金融指数.SSE180FI微跌0.07%,地产股指数.SSEP则收高0.11%.[.SSCN]

香港股市:香港股市因台风来袭而休市,若隔日恢复交易,盘中走势可能剧烈震荡,因恒生期指周四到期,且许多投资者将持续在季末作帐.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期收跌千分之五,即为跌停.因海外美元总体表现强劲,加大了机构对美元需求,令高企的中间价势头受抑,盘中人民币兑美元亦多次触及跌停.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水400点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3583元.[CNY/CN][ID:nCN1994791]

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印度股市:缩减稍早跌幅收升,汽车及银行类股领涨,投资人回补空头部位并乐观看待德国国会的重要投票结果.指标BSE指数.BSESN收升1.53%,报16,698.07点,有23档成分股上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元下跌,本季创下三年来最大季度跌幅,受欧债危机引发避险潮所累.卢比兑美元INR=D2收报48.97/98,低于周三收盘价48.75/76,但脱离日低49.15.汤森路透数据显示,卢比兑美元本季挫跌8.8%,为2008年第三季以来最大季度跌幅.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,389.140点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升1.64%,报723.01点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.31%,报31.8500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.52%,报43.4375.

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巴西股市:拉美股市上涨,德国支持强化欧元区纾困基金及美国优于预测的经济数据,令投资人焦躁情绪暂时缓解.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP小升0.21%,报53,384.67点.[ID:nS1E78S1UQ]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元逆转稍早的升势而下跌,因德国通过欧洲纾困基金扩权方案不敌希腊对撙节举措的反对声浪及意大利债务成本升高.雷亚尔兑美元BRBY下跌0.33%至1.8405,此前一度大涨1.04%.[ID:nS1E78S1RA]

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南非股市:在震盪交投後连续第二天收跌,投资人撤离新兴市场,生产者通胀数据逊于预期则打击银行股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI大跌647.6点至26,405.63点,两日跌幅高达4%.综合指数.JALSH跌2.1%,报29,688.89点.[ID:nL5E7KT42D][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元扩大盘初升势,但在7.80遭遇阻力,投资者选择静候欧债危机更明确的解决办法.1612GMT时,兰特兑美元ZAR=D3小升0.3%至7.9150.盘中曾触及日高7.8150,但因7.80阻力牢固而无法进一步走升.[ID:nL5E7KT4AE][ZAR/](完)