《台湾报摘》--工商时报9月30日

* 头版头条:

--欧美债信危机冲击台湾经济成长,原物料价格下跌则使通膨压力暂告消除,中央银行利率政策终止"连五升",周四理监事会议维持重贴现率,担保放款融通利率及短期融通利率为1.875%、2.25%及4.125%不变.

* 其他:

--金管会周四公布36家公股银行最新压力测试结果,即使在较严重情境下,公股银行平均资本适足率仍有9.65%,第一类资本适足率则有6.99%,均高于法定最低标准,个别银行透过资本强化及资产配置,也可全数过关.

--苹果(AAPL.O)新机iPhone 5和邦诺(BKS.N)新电子书Nook将在第四季登场,带动触控大厂TPK宸鸿(3673.TW)业绩走高.宸鸿预期9月营收将弹升到7月时118亿台币以上的水准,第四季客户新机铺货效应,产能冲上满载,今年业绩将逐季走高.

--为消除外界对财力的疑虑,国泰金控(2882.TW)大股东万宝开发,8月以现金还款方式,解除股票设质13.1万多张,估计一口气还款现金40-50亿台币以上.国泰集团对此不愿回应,相关人士则透露,国泰金大股东应是希望由此证明自身财务实力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.