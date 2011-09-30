《台湾报摘》--经济日报9月30日

* 头版头条:

--全球经济出现"恶性循环风险",台湾全年经济成长率难保五(5%),台湾央行周四理监事会议决议贴放利率维持不变,为长达五季的升息循环画下休止符.

* 其他:

--总统马英九宣示配套推动周休二日,将法定工时由双周84小时缩短为80小时,拟在2016年完成,尚未周休二日的300万劳工可望受惠,四成五企业将须调降每周工时,雇主每年多付出233亿余元加班费.

--经济部长施颜祥表示,近期将推出"自由经济示范区"试点规划,力拚十年内加入"跨太平洋经济夥伴"(TPP).试点将由加工出口区或自贸港转型而成,可选定物流、智慧型产业优先推动.

--宏基(2353.TW)发表首款超薄笔电(Ultrabook),引起部分外资券商回响.巴克莱证券调升宏基的投资评等,从"劣于大盘"直接升为"优于大盘",预期第四季开始转亏为盈.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.