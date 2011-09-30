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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 09:24 BJT

《外汇动态》薪酬结算日的美元买需恰逢出口商为上半年度结算而抛汇

0044GMT---交易商指出,美元/日圆JPY=可能将陷于76.70日圆附近游走,因进口商在薪酬结算日的需求良好,恰逢东京出口商在当地将定盘之际为上半会计年度结算而卖出美元;进口商通常在5日、10日等其他五的倍数日买进美元.

交易商虽然不认为美元会跌破76.50日圆,但他们也指出,在77.10-20附近的停止单不太可能被触发,因两方资金流动势均力敌而彼此抵消.

日本出口商稍为比较积极的卖盘,正在推动欧元/日圆下跌0.3%至104.14日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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