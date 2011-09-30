《外汇动态》薪酬结算日的美元买需恰逢出口商为上半年度结算而抛汇

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0044GMT---交易商指出,美元/日圆JPY=可能将陷于76.70日圆附近游走,因进口商在薪酬结算日的需求良好,恰逢东京出口商在当地将定盘之际为上半会计年度结算而卖出美元;进口商通常在5日、10日等其他五的倍数日买进美元.
交易商虽然不认为美元会跌破76.50日圆,但他们也指出,在77.10-20附近的停止单不太可能被触发,因两方资金流动势均力敌而彼此抵消.
日本出口商稍为比较积极的卖盘,正在推动欧元/日圆下跌0.3%至104.14日圆.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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