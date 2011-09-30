《外汇动态》薪酬结算日的美元买需恰逢出口商为上半年度结算而抛汇

0044GMT---交易商指出,美元/日圆JPY=可能将陷于76.70日圆附近游走,因进口商在薪酬结算日的需求良好,恰逢东京出口商在当地将定盘之际为上半会计年度结算而卖出美元;进口商通常在5日、10日等其他五的倍数日买进美元.