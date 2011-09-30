《外汇动态》外汇隐含波动率正处于风雨前的宁静?

0121GMT---主要货币对的隐含波动率下滑,本周初段的风险资产大规模卖压减弱.

一个月期欧元/美元波动率EUR1MO=降至约16%,周初时在18%上方.欧元/日圆EURJPY1MO=波动率则从约20%降至低于18%.

尽管如此,选择权交易商认为,由于欧元区债务问题可能会削弱欧洲和其他国家金融体系,因此波动率下一季可能再飙高.

花旗分析师在给客户的报告中称,事实上,波动率指数.VIX正在形成双重底部,这通常会带来猛烈的弹升.

波动率指数目前在38.8%,低于8月高点48%,但花旗分析师指出,若收在43%上方显示可能会上探逾56%.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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