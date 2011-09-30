〔路透调查〕加拿大股市2011年料收低9%,受欧美疑虑及商品价格下滑拖累

路透多伦多9月29日电---路透调查显示,加拿大股市料将自当前水准略微上扬,但2011年底时料将较上年同期下跌,因欧洲问题、美国经济疑虑及商品价格下跌均压抑盘势.

对加拿大指标股价指数所做的预估亦显示,2012年初料仅微幅上涨,因全球问题犹存,且将延续微弱成长的趋势,反观过去两年则出现高达两位数的报酬率.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE今年跌幅已达14%左右,且一度较3月峰值跌逾20%.

据路透过去一周对24名分析师及基金经理的调查预估中值显示,指数于2011年料将收低9.2%,成为12,200点.

此次调查结果远低于6月调查预估的13,775点,亦远逊于2010年及2009年分别高达14%及将近31%的涨幅.

"由于美国经济复苏步履蹒跚,且欧洲危机威胁到区域的成长,导致全球衰退疑虑在第三季时加剧,"Global Securities策略师及研究部门副总裁Elvis Picardo指出.

"在指数游走于空头市场边缘之际,我们有鑑于获利预估仍然过高且将需大幅下调,因而将2011年底及2012年中的预测值分别下调1,000点及1,250点."(完)