〔路透调查〕英国股市今年料大幅下滑,市场关注欧洲问题带来的冲击

* 英国富时100指数2011年底时料来到5,275点,2012年中升至5,550点

* 欧元区债务问题将打击投资人的热忱

记者 Tricia Wright/Joanne Frearson 编译 王冠中

路透伦敦9月29日电---路透调查显示,英国股市富时100指数.FTSE今年料下滑近11%,投资人焦点放在欧元区债务问题和其对金融体系可能造成的冲击上.

过去10天调查22位股市策略师的预估中值显示,富时100指数2011年底料来到5,275点.该指数周三收在5,217点,今年初则报5,899点.

而20位分析师预估富时100指数2012年中将升至5,550点,较周三收盘水准上涨6.4%.

此次预估低于6月的上回调查预估,当时预期为指数今年底来到6,150点,2012年中升至6,300点.

"我认为富时指数有上升的潜力,但欧元区的情况严重打击了任何经济成长的可能性,"Westhouse Securities的交易主管Martin Dobson说.

"现在有许多关于双底衰退的传闻,我想未来六个月/九个月想必很难实现成长."

路透调查预估中值显示,美国、欧元区和英国再次衰退的可能性已升至约30%.

表现几乎与全球成长亦步亦趋的矿业股,尤其会受到放缓的冲击,而该类股.FTNMX1770指数今年已下跌约三分之一.该类股在富时指数中权重相当高.

"矿业股仍将呈现震荡走势,许多矿商的股价将视美国是否有额外的刺激措施而定...但一块还有很大的不确定性,"City Index的市场策略师Joshua Raymond说.

"这其中有很大一部分和新兴市场对金属的需求有关...如果全球活动大幅放缓,将会对中国和矿商造成严重冲击."(完)

--译文审校 孙茉莉

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