〔路透调查〕台湾股市今年底料跌至两年低点,受欧元区债务忧虑冲击

* 台湾加权股价指数2011年底料触及两年低点

* 2012年6月料跌至6,550点

* 1月总统大选料提振银行股

* 全球经济放缓冲击电子出口股

记者 洪淑珍 编译 王冠中

路透台北9月29日电---路透调查显示,台湾股市12月底时料跌至全球金融危机最严重时期以来的最低水准,并且在2012年进一步下滑,因台湾出口导向的经济将受美国经济成长疲弱和欧洲债务危机的影响.

根据过去10日就14位基金经理人和分析师所做的调查预估显示,台湾加权股价指数.TWII今年将收在6,800点,为2009年8月以来最低,且较周四收盘水准7,182点低5%.

台股今年全年料下跌24%,逆转2010年近10%的涨幅,而大盘指数在明年6月底料进一步跌至6,550点.

宝来投信副投资长刘兴唐称,美国已暗示在2013年前都会维持利率不变,显示经济成长不振,因此对股市不利.

他表示,欧元区债务问题可能在3月或4月左右达到高峰,美国和欧洲市场可能在2012年第二季崩盘.

尽管如此,部分投资人仍寄望台湾1月总统大选前会有选举行情.

然而对于欧元区问题的忧虑升温,可能促使外资撤出,带动台股进一步下滑,让政府基金难以在这次选举前护盘.

康和比联投信经理陈志恒表示,现在还很难说谁会胜出,但政府会在选举前试着将指数拉回到7,000点水准.

他指出,银行股和内需股最有可能成为政府基金护盘的对象.

分析师表示,主要仰赖欧美和中国市场的电子出口股将无法避免全球经济放缓的冲击,但苹果(AAPL.O)代工厂商将可幸免于难.(完)