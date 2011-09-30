〔基金产业〕美国股票基金9月28日当周资金外流59亿美元--理柏

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月29日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,美国投资人在9月28日当周从股票型基金撤走59亿美元,其中大部分是从上市交易基金(ETF)流出.
根据理柏数据,投资人从美国国内型基金撤出42亿美元,其中有27亿美元是自ETF撤出.投资人同时撤出16.5亿美元的海外型基金,其中有15亿美元是自ETF流出.
理柏资深分析师Tom Roseen表示,流出股票型基金的可能多数是机构投资者的资金,其中有部分是停驻不到四天的极短期投资.
"ETF的资金进出不成比例."Roseen表示,"有许多人利用ETF进行短线操作,波动如此剧烈,我们可以说是机构进出的特性."
ETF资金外流主要集中在四大指数基金,其中iShares Russell 2000指数ETF(IWM)流出12.9亿美元、SPDR 标准普尔500指数ETF(SPY)外流8亿美元、iShares摩根士丹利资本国际公司(MSCI)新兴市场ETF(EEM)外流6.47亿美元、而iShares Russell 1000成长指数ETF(IWF)则是有5.94亿流出.
除了ETF之外,投资人撤出国内型股票基金的金额15.5亿美元,海外型股票基金则仅流出1.32亿美元.
市政债券基金连续第四周出现资金流入,流入金额达6亿美元,而货币市场基金的流入金额则达62亿美元.Roseen表示,过去13周以来,地方债券基金共有11周出现资金流入.
应税债券基金在当周吸金16亿美元.
理柏的每周基金资金流动数据,是依据美国境内共同基金及ETF所公布的报告所编制.
以下为基金资金进出简表(单位为10亿美元)
基金类别 资金流入(+) 变动
流出(-) 百分比(%) 总资产
=====================================================
整体股票基金 -5.892 -0.23 2,485.893
- 国内型股票基金 -4.246 -0.22 1,855.518
- 海外型股票基金 1.646 -0.26 630.375
应税债券基金 1.581 0.11 1,392.021
所有货币基金 6.261 0.27 2,368.947
所有市政债债金 0.600 0.18 336.837 (完)
--编译 张明钧;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。