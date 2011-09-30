〔基金产业〕美国股票基金9月28日当周资金外流59亿美元--理柏

路透纽约9月29日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,美国投资人在9月28日当周从股票型基金撤走59亿美元,其中大部分是从上市交易基金(ETF)流出.

根据理柏数据,投资人从美国国内型基金撤出42亿美元,其中有27亿美元是自ETF撤出.投资人同时撤出16.5亿美元的海外型基金,其中有15亿美元是自ETF流出.

理柏资深分析师Tom Roseen表示,流出股票型基金的可能多数是机构投资者的资金,其中有部分是停驻不到四天的极短期投资.

"ETF的资金进出不成比例."Roseen表示,"有许多人利用ETF进行短线操作,波动如此剧烈,我们可以说是机构进出的特性."

ETF资金外流主要集中在四大指数基金,其中iShares Russell 2000指数ETF(IWM)流出12.9亿美元、SPDR 标准普尔500指数ETF(SPY)外流8亿美元、iShares摩根士丹利资本国际公司(MSCI)新兴市场ETF(EEM)外流6.47亿美元、而iShares Russell 1000成长指数ETF(IWF)则是有5.94亿流出.

除了ETF之外,投资人撤出国内型股票基金的金额15.5亿美元,海外型股票基金则仅流出1.32亿美元.

市政债券基金连续第四周出现资金流入,流入金额达6亿美元,而货币市场基金的流入金额则达62亿美元.Roseen表示,过去13周以来,地方债券基金共有11周出现资金流入.

应税债券基金在当周吸金16亿美元.

理柏的每周基金资金流动数据,是依据美国境内共同基金及ETF所公布的报告所编制.

以下为基金资金进出简表(单位为10亿美元)

基金类别 资金流入(+) 变动

流出(-) 百分比(%) 总资产

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整体股票基金 -5.892 -0.23 2,485.893

- 国内型股票基金 -4.246 -0.22 1,855.518

- 海外型股票基金 1.646 -0.26 630.375

应税债券基金 1.581 0.11 1,392.021

所有货币基金 6.261 0.27 2,368.947

所有市政债债金 0.600 0.18 336.837 (完)