〔台湾债市〕RP利率趋升,公债交割与缴税效应发威令资金吃紧

路透台北9月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五趋升.尽管央行上日如预期宣布暂停升息,但公债发行和缴税效应发威,使得投信和寿险等资金供应者没有余钱流入市场,交易商调度吃紧,RP利率也随之走扬.

资金调度人士指出,今日有350亿台币的十年期公债发行,加上营业税暂缴,以及月底、季底例行性资金需求高峰,投信持续遭企业和寿险赎回.此外,今日亦为本提存期的倒数第二个交易日,银行间资金面紧绷,场上寻钱不易.

"外面市场一片哀鸿遍野,连平常不拉利率的交易商和银行都可以谈,"一位票券商交易人士说.

他们并表示,投信以收益率为主要考量,对利率相对坚持,使得交易商为顺利完成调度,成交利率上只能任人宰割,场上甚至出现以公司债附买回利率承作公债附买回.不过,预料月初资金将陆续回流,下周资金状况应有望纾解.

今日公债10天期附买回利率较多且乱,主要成交区间落在0.70-0.71%,上日报0.69-0.70%;另外,公司债附买回利率则为0.80%左右.

台湾中央银行周四一如市场预期决议,维持重贴现率不变,主因全球经济存在不确定性,不利经济成长,且通膨预期舒缓.[ID:nCT0478459] (完)