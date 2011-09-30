〔台湾财政〕国库仅买回两期国库券共59.5亿台币,原预计买回四期1,126.1亿

路透台北9月30日电---台湾央行周五表示,代财政部买回的100-4期国库券利率在0.800%,金额30亿,100-6期国库券利率也在0.800%,金额29.5亿台币,至于100-3及100-7期国库券则未能买回.

财政部日前表示,因国库税收进帐,将办理四期共1,126.1亿台币国库券的买回.这是继6月之後,第二度办理国库券的买回.[ID:nCT0398972]

此四期国库券将于下周一(10月3日)进行买回交割.

天期 提前买回天期 预计买回金额(亿台币) 买回利率(%) 实际买回金额(亿台币)

财100-3期 273 86 176.1 -- 0

财100-4期 364 186 300 0.800 30

财100-6期 273 220 300 0.800 29.5

财100-7期 91 67 350 -- 0(完)