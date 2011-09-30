〔路透调查〕欧洲基金经理人9月股票配比略增,整体仍偏向防御

路透伦敦9月29日电---路透调查周四显示,欧洲投资人经过8月的风险大撤退之後,在9月稍微增加股票配比,不过在欧债危机疑虑不散的情况下,他们的整体资产配置仍非常偏向防御.

这项针对欧洲17个资产管理公司所做的调查显示,9月典型的平衡资产配置为股票配比占42.4%,高于8月所及的41.2%低位.

包括公债和公司债在内的债券配比减少至40.9%,上月的41.9%是至少一年以来的最高水平.

现金配比为10.3%,略低于上月的10.4%,不过仍处于历史性高位,几乎是去年12月的两倍.<EUR/ASSET>

此项调查是在9月19-28日进行的,这段时间内市场对欧债危机的忧心升温,MSCI全球股指.MIWD00000PUS跌至14个月新低,後来该指数因决策者可能采取行动应对危机才略见回升.

"我们保持股票低配以审慎因应中期可能的变化.目前我们的资产配置策略可能的主要风险是,在9月底,我们认为投资人的信心已经到达最糟糕的水准,"Dexia Asset Management的资产配置策略及基金主管Jean-Yves Dumont说.

"如果美国经济传来更多正面消息,或者欧洲有确切的解决之道,那麽我们可能会见到一波大涨."

在股票组合方面,受访者将北美股票配比从35.1%增加至36.3%,将欧元区股票比重从31.6%降至30.3%.

基金经理人更进一步削减欧元区债券配比,从68.8%砍至64.7%,并提高北美地区的配比至17.2%,上月为15.6%.

基金经理人偏好公司债,最不喜欢欧元区的政府公债.股票方面则偏爱原材料类股.(完)