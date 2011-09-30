《全球市场》亚洲股市下跌,本月将创2008年10月以来最大月度跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 债市股市及新兴货币全面下跌
* 作帐行情本周提振股市,但前景不明
* EPFR资料显示,本币债券基金资金外流
* 欧元受德国议会表决通过消息激励,但疑虑仍在
路透香港9月30日电---亚洲股市周五下跌,这波2008年10月全球金融风暴以来最大单月跌势进一步加深,中国股市大跌.
欧元走低,恐将创下近一年最大单月跌幅,数个欧洲国家议会表决通过增加欧洲纾困基金的激励效应并未持久.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。