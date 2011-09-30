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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 11:51 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,本月将创2008年10月以来最大月度跌幅

* 债市股市及新兴货币全面下跌

* 作帐行情本周提振股市,但前景不明

* EPFR资料显示,本币债券基金资金外流

* 欧元受德国议会表决通过消息激励,但疑虑仍在

路透香港9月30日电---亚洲股市周五下跌,这波2008年10月全球金融风暴以来最大单月跌势进一步加深,中国股市大跌.

欧元走低,恐将创下近一年最大单月跌幅,数个欧洲国家议会表决通过增加欧洲纾困基金的激励效应并未持久.

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