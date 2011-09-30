〔路透调查〕美国基金经理9月增加股票配置,因低估值带来吸引力

路透纽约9月29日电---美国基金经理人9月增加其股票配置比重,因为诱人的估值帮助其克服了对欧债危机和全球经济急速放缓的疑虑.

这项针对14家美国资产管理公司的调查显示,9月投资人将股票配置比重从8月的63.0%增加至64.1%.

在8月与9月均参与路透调查的基金中,其股票持仓比重大致维持不变.

股市9月料收低,因投资人担心全球经济放缓以及欧债危机恶化.

不过标普500指数成分股的股息收益约为2.13%--高过10年期美国公债收益率--投资人称股票估值实在很有吸引力,让人难以错过.

"这是前所未见的时刻,"旧金山HighMark Capital Management Inc首席投资长David Goerz谈及今年有许多震动市场的疑虑,"现在大家都厌恶风险."

Goerz认为,公债收益率处于历史低点,而股票估值非常之低,股息收益超过债券--这在美国历史上还是头一次.

受访的资产管理公司9月将其债市配比降至27.1%,上月为28.7%.

"即使利率是在正常水平,现在的股票估值也便宜到值得重新评价市盈率了,"Goerz说.

标普500目前市盈率为11.2倍,远远低于历史均值的15倍.

基金经理人将现金配比从上月的2.6%增加至2.9%.另类资产的配比为4.1%,房地产的比重则为1.8%.(完)