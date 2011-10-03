〔台湾数据〕9月制造业PMI创09年初以来低位,主因仍为新订单减少--汇丰

路透台北10月3日电---以下为汇丰台湾9月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2011年9月 2011年8月

44.5 45.2

主要调查结果:

* 9月制造业PMI为44.5,显示台湾制造业的景气状况连续四个月趋弱,为2009年1月以来的低点,主要原因仍是新订单量减少.鉴于需求趋软,厂商相应调整库存.

* 9月产出指数也显示,制造业产出连续第四个月盘整,幅度虽是本项调查最大纪录之一,但仍远低于2008/09年全球经济衰退高峰期.调查显示,产出较8月份有所调整,原因是新接订单进一步大幅修正.

* 9月新接出口订单指数则显示,制造业的新接出口订单量连续第三个月下降,幅度虽仍然明显,但相较8月份略有减弱.约28%的调查样本报告新出口订单减少,原因是经济衰退,海外需求(尤其是来自欧洲的新业务量)减弱.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

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