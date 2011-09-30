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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 13:14 BJT

《新西兰评等焦点》连遭标准普尔及惠誉降评,忧心其外债不断升高

* 两大债信评等机构将新西兰债信评等从"AA+"降至"AA"

* 评等展望稳定

* 新西兰元走贬,公债收益率扬升

记者 Mantik Kusjanto

路透惠灵顿9月30日电---在惠誉调降新西兰债信评等数小时之後,标准普尔也在周五跟进调降该国评等一个级距,原因在于新西兰的海外债务不断增加.

这是新西兰评等13年来首度遭到调降.

两家债信评等机构均将新西兰的主权债信评等从"AA+"降至"AA",与科威特及阿布扎比的评等相同.下调後的评等低于邻国澳洲的"AAA",但高于日本的"AA-".

两家评等机构均评定新西兰债信评等展望"稳定".

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