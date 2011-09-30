《新西兰评等焦点》连遭标准普尔及惠誉降评,忧心其外债不断升高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 两大债信评等机构将新西兰债信评等从"AA+"降至"AA"
* 评等展望稳定
* 新西兰元走贬,公债收益率扬升
记者 Mantik Kusjanto
路透惠灵顿9月30日电---在惠誉调降新西兰债信评等数小时之後,标准普尔也在周五跟进调降该国评等一个级距,原因在于新西兰的海外债务不断增加.
这是新西兰评等13年来首度遭到调降.
两家债信评等机构均将新西兰的主权债信评等从"AA+"降至"AA",与科威特及阿布扎比的评等相同.下调後的评等低于邻国澳洲的"AAA",但高于日本的"AA-".
两家评等机构均评定新西兰债信评等展望"稳定".
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。