《新西兰评等焦点》连遭标准普尔及惠誉降评,忧心其外债不断升高

记者 Mantik Kusjanto

路透惠灵顿9月30日电---在惠誉调降新西兰债信评等数小时之後,标准普尔也在周五跟进调降该国评等一个级距,原因在于新西兰的海外债务不断增加.

两家债信评等机构均将新西兰的主权债信评等从"AA+"降至"AA",与科威特及阿布扎比的评等相同.下调後的评等低于邻国澳洲的"AAA",但高于日本的"AA-".