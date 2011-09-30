〔台湾股市〕收高42.77点,但本季录得2008年第四季以来最差表现

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月30日电---台湾股市周五收升0.6%,但本季累计重挫16.5%,为2008年第四季以来最差季度表现.
加权股价指数.TWII上涨42.77点至7,225.38点,受金融保险类指数.TFNI推动,此前台湾央行决定维持利率不变.[ID:nCT0478685]
金融保险类指数上扬1.16%,电子类指数.TELI攀升0.5%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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