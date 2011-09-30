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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 13:47 BJT

〔台湾股市〕收高42.77点,但本季录得2008年第四季以来最差表现

路透台北9月30日电---台湾股市周五收升0.6%,但本季累计重挫16.5%,为2008年第四季以来最差季度表现.

加权股价指数.TWII上涨42.77点至7,225.38点,受金融保险类指数.TFNI推动,此前台湾央行决定维持利率不变.[ID:nCT0478685]

金融保险类指数上扬1.16%,电子类指数.TELI攀升0.5%.

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