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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 13:17 BJT

〔日本数据〕8月房屋开工较上年同期增加14.0%,远高于市场预期

路透东京9月30日电---日本国土交通省周五公布,8月房屋开工较上年同期增加14%,为连续第五个月上扬,受3月震灾後的建筑需求所拉抬.

该数据远高于市场预估的增长3.8%.7月为上升21.2%.

50家大型建筑公司8月接到的建筑订单较上年同期增加9.3%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here)(完)

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--编译 戴素萍;审校 龚芳

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