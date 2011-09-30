〔路透基点〕中芯国际(上海)联贷案重新启动,规模减为2.5亿美元--RLPC

路透香港9月30日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,中芯国际(上海)正重回联贷市场,该公司2月原本寻求一项6亿美元的五年期贷款案,但之後搁置.

中芯国际最新贷款案规模减至2.5亿美元,贷款年期也缩减至三年.

现在贷款案分为两部分,A部分是1.25亿美元境内贷款,B部分是1.25亿美元境外贷款.B部分主办行仍为国泰世华银行,不过目前尚不确定中国建设银行和中国进出口银行是否会继续担任A部分的主办行.

今天下午将在台北举行银行说明会.贷款资金将做为运营资本.

原先的联贷案从2月拖延至6月,部分是因贷款文件问题.6月时,中芯董事长江上舟去世而使贷款案暂缓.接着该公司开始一连串的高层人事变动,包括营运长杨士宁辞职,首席执行官(CEO)王宁国在股东大会上意外落选执行董事一职,不久即辞去CEO职务.

原始联贷案也有境外与境内两部分,贷款额度分别均为3亿美元.当时境外贷款部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约275个基点.

中芯国际(上海)为香港及纽约上市公司中芯国际(0981.HK)SMI.NYSE的子公司.

中芯国际(上海)在2006年取得6亿美元五年期境内贷款,第一年基于平均年限3.1年的含全部费用价码为120个基点,初始利率为110个基点.第二年起,利率将与一个基于借款人贷款总额和未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的矩阵相挂钩.(完)