《外汇动态》欧元兑美元走弱,因避险心态顽强

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0510GMT---欧元EUR=在亚洲盘迄今下跌约0.5个百分点,报1.3531美元,受地区股市及美股期货下跌所累.
但在1.3520水准的支撑位看来暂时有守住.尽管德国国会昨日投票结果令投资人松了一口气,但交易商认为欧元仍岌岌可危.
"我认为下周欧洲央行会议召开时可能就是欧元的高点所在,"一位日系银行交易商表示.
许多市场人士预期,欧洲央行在10月6日的政策会议上可能会再推出供应一年期资金的操作.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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