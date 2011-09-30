《外汇动态》欧元兑美元走弱,因避险心态顽强

0510GMT---欧元EUR=在亚洲盘迄今下跌约0.5个百分点,报1.3531美元,受地区股市及美股期货下跌所累.

但在1.3520水准的支撑位看来暂时有守住.尽管德国国会昨日投票结果令投资人松了一口气,但交易商认为欧元仍岌岌可危.

"我认为下周欧洲央行会议召开时可能就是欧元的高点所在,"一位日系银行交易商表示.

许多市场人士预期,欧洲央行在10月6日的政策会议上可能会再推出供应一年期资金的操作.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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