〔企业并购〕新加坡交易所和伦敦证交所将联手竞购伦敦金属交易所--消息(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* LME金属期货交易量占全球比重约80%
* LME大股东包括高盛(GS.N)及摩根大通(JPM.N)
* LME潜在竞购者超过九组人马--LME执行长
路透香港9月30日电---一名消息人士周五对路透表示,新加坡交易所(SGXL.SI)将携手伦敦证交所(LSE.L)共同收购伦敦金属交易所(LME).後者正在为这笔规模可能达10亿英镑(15.7亿美元)的交易寻找收购方.
消息人士补充说,新加坡交易所和伦敦证交所已选定一家银行担任此次收购的顾问,预计还会有其他收购方加入竞购行列.
在传统的股票及衍生品交易竞争愈发激烈之际,两家业者的联手收购突显出双方都有意切入快速成长的金属交易市场.
新加坡交易所和伦敦交易所才刚面临今年稍早发起收购行动受挫的局面;由于各地传统交易所的业务不断拱手让给新兴电子交易等平台,因而在今年初掀起多家交易所的并购热潮.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。