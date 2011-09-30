〔企业并购〕新加坡交易所和伦敦证交所将联手竞购伦敦金属交易所--消息(更新版)

(新增细节)

* LME金属期货交易量占全球比重约80%

* LME大股东包括高盛(GS.N)及摩根大通(JPM.N)

* LME潜在竞购者超过九组人马--LME执行长

路透香港9月30日电---一名消息人士周五对路透表示,新加坡交易所(SGXL.SI)将携手伦敦证交所(LSE.L)共同收购伦敦金属交易所(LME).後者正在为这笔规模可能达10亿英镑(15.7亿美元)的交易寻找收购方.

消息人士补充说,新加坡交易所和伦敦证交所已选定一家银行担任此次收购的顾问,预计还会有其他收购方加入竞购行列.

在传统的股票及衍生品交易竞争愈发激烈之际,两家业者的联手收购突显出双方都有意切入快速成长的金属交易市场.