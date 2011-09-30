〔澳新汇市〕新西兰元和澳元下跌,创2009年1月以来单月最大跌幅

路透惠灵顿/悉尼9月30日电---新西兰元和澳元周五下跌,创两年半以来单月最大跌幅,新西兰元受创更深,此前有两大评等机构先後下调新西兰评级.

新西兰元兑美元NZD=D4盘旋在0.7653的六个月低位附近,此前惠誉将新西兰评级下调一个级距至AA.标准普尔随後也下调新西兰评级,两家机构都指出外债疑虑升高是导致降评的原因.[ID:nCT0479253]