〔日本个股〕中国政府未批复富士重工在当地设合资企业的申请--报载

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月30日电---日本读卖新闻周五报导称,中国政府向富士重工(7270.T)表示,不同意富士重工在当地设立汽车合资企业的申请.
对于当局会驳回富士重工申请在当地生产汽车的臆测已持续数周.无法立即联系到富士重工对此置评.
此前上海证券报报导称,因不符合中国相关产业政策,该计划或将无法获批.因根据中国现行政策,同一家外商可在国内建立两家(含两家)以下生产同类整车产品的合资企业.丰田汽车(7203.T)持有富士重工16.5%的股份,而丰田目前在中国已经和两家公司有建合资企业.[ID:CN1967125](完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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