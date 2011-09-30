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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 16:13 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元收跌6.6分,本季创1997年第四季以来最差表现

路透台北9月30日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌6.6分,本季累计下挫5.59%,为1997年第四季来最差季度表现.由于欧债危机难解,场上避险气氛浓厚,外资持续汇出,令台币走势疲弱.

台币兑美元收盘报30.506元.本季为自1997年第四季收跌12.38%以来最差的单季跌幅,当时为亚洲金融风暴期间.

尽管台湾加权指数.TWII今日收盘上涨0.60%至7,225.38点;外资及陆资却在台股卖超21.55亿台币,累计9月份卖超786.80亿台币,为连续第五个月卖超.[ID:nCT0479353]

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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