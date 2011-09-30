〔台湾汇市〕台币兑美元收跌6.6分,本季创1997年第四季以来最差表现

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月30日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌6.6分,本季累计下挫5.59%,为1997年第四季来最差季度表现.由于欧债危机难解,场上避险气氛浓厚,外资持续汇出,令台币走势疲弱.
台币兑美元收盘报30.506元.本季为自1997年第四季收跌12.38%以来最差的单季跌幅,当时为亚洲金融风暴期间.
尽管台湾加权指数.TWII今日收盘上涨0.60%至7,225.38点;外资及陆资却在台股卖超21.55亿台币,累计9月份卖超786.80亿台币,为连续第五个月卖超.[ID:nCT0479353]
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选